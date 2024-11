Milan-Juventus – Un giocatore ai box: ecco chi salterà il match

Thiago Motta dovrà fare a meno di un giocatore importante per Milan-Juventus. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la pausa per le nazionali non è stata sufficiente per permettere a Douglas Luiz di recuperare dall'infortunio muscolare. Il centrocampista brasiliano, che è fermo da circa un mese, è in dubbio anche per la partita di Champions League contro l'Aston Villa di mercoledì prossimo, una sfida che lo vedrà affrontare la sua ex squadra.