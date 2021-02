Milan-Inter, venduti 25.000 biglietti per il derby | Serie A News

Milan-Inter, successo per l’iniziativa Derby Together

Come viene riportato dall’ANSA, sta avendo grande successo l’iniziativa ideata dal Milan Derby Together. Il club rossonero in vista di Milan-Inter di domenica, ha messo in vendita dei biglietti online per la gara.

I tifosi hanno risposto presente, visto che, fino a questo momento, sono stati venduti 25.000 biglietti. L’iniziativa ha un valore benefico, visto l’incasso andrà devoluto al progetto ‘Assist’ di Fondazione Milan, che sostiene le fasce più fragili colpite dal coronavirus sia dal punto sociale e sia dal punto di vista economico.

