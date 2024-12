Milan-Genoa, Ambrosini: “Jimenez e Liberali? E’ un rischio”

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, nel pre-partita di Milan-Genoa in diretta su DAZN, esprime il suo parere su Jimenez e Liberali

Dopo le sue dichiarazioni in conferenza stampa post Milan-Stella Rossa, Paulo Fonseca mette in campo oggi due giocatori provenienti dal Milan Futuro, Liberali e Jimenez. Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, nel pre-partita di Milan-Genoa in diretta su DAZN, esprime il suo parere su questa scelta. Ecco, di seguito, le sue parole: