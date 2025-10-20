L'ex giocatore Luca Toni ha promosso la prestazione di Rafael Leao dopo la doppietta decisiva che permesso al Milan di conquistare un prezioso e fondamentale successo interno contro la Fiorentina. Ecco le sue parole sulla prestazione del portoghese.
Dopo un lungo digiuno casalingo, Rafael Leao è tornato a segnare a San Siro. Il portoghese ha infatti deciso con una doppietta il match della settima giornata di Serie A tra Milan e Fiorentina.
Si tratta di tre punti molto importanti per i rossoneri in vista del proseguo della stagione. L'ex attaccante, Luca Toni, ha esaltato la prestazione del portoghese contro i viola, che si è riscattato nella ripresa segnando prima il gol del pareggio e poi trasformando il calcio di rigore decisivo. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nel consueto post partita ai microfoni di DAZN.