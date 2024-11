Milan-Empoli, Reijnders: “Ogni partita in Serie A è dura. Loro vorranno …”

"Ogni partita in Serie A può essere molto dura. Dovremo combattere e dimostrare le nostre qualità con e senza palla. Squadre come l'Empoli vogliono sempre dimostrare qualcosa contro squadre come noi e vorranno farlo anche oggi. Perché segniamo soltanto gol da dentro l'area di rigore e se possiamo migliorare da fuori area? Proverò a migliorare e speriamo che oggi ci sia l'occasione per farlo". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Empoli in diretta tv o streaming >>>