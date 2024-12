Emerson Royal alla ricerca del gol con il Milan: non segna da Agosto 2023

Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Sassuolo, ha voluto sottolineare i progressi del suo difensore: “Emerson è in crescita. È arrivato tardi e ha avuto poco tempo per ambientarsi, ma nelle ultime partite ha dimostrato di stare sempre meglio. Anche i tifosi lo hanno capito, e il loro sostegno è fondamentale per ragazzi come lui”, ha dichiarato l’allenatore portoghese.