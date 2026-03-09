Milan, due derby vinti in campionato, l'ultima volta nel 2011 con ... Allegri

Da possibile partente a protagonista nel derby: Fofana si prende il Milan e cerca conferme per il futuro
Per la prima volta dal campionato 2010/11, il Milan ha vinto entrambi i derby dello stesso campionato. L'ultima volta che si verificò questa circostanza, sulla panchina del Milan sedeva lo stesso Massimiliano Allegri che qualche mese dopo avrebbe alzato il cielo il primo Scudetto della sua vincente carriera. I tifosi del Milan, dopo il segnale di ieri si augurano che l'epilogo possa essere lo stesso di quell'annata.
