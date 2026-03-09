Milan, due derby vinti in campionato, l'ultima volta nel 2011 con ... Allegri

Pianeta Milan
Milan fa due su due nei derby in Serie A. L’ultima volta nel 2010/11… con lo stesso Allegri in panchina

Si conclude oggi la 28^ giornata di Serie A che ha riaperto, almeno una porticina, per una possibile rimonta rossonera nel rush finale di campionato. Ieri sera il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 il Derby di Milano e si è riportato a -7 dall'Inter di Chivu capolista. Decisivo il gol nel primo tempo del giocatore forse meno aspettato della stracittadina, vale a dire Pervis Estupinan. Letale il suo potente mancino servito da uno splendido passaggio filtrante di Youssouf Fofana.

Milan, il dato che premia Massimiliano Allegri

Al termine del match, sono diverse le statistiche interessanti riguardo la stracittadina. Una su tutte accomuna due Milan molto diversi, ma legati da un filo rosso che si chiama Massimiliano Allegri. L'1-0 di ieri sera va a completare il due su due stagionale. Di cosa parliamo? Delle vittorie nei derby in Serie A nella stessa stagione. Anche nel girone d'andata il Diavolo uscì da 'San siro' (nerazzurro) con i tre punti grazie allo stesso risultato. In quell'occasione la vittoria portava il nome di Christian Pulisic.

Per la prima volta dal campionato 2010/11, il Milan ha vinto entrambi i derby dello stesso campionato. L'ultima volta che si verificò questa circostanza, sulla panchina del Milan sedeva lo stesso Massimiliano Allegri che qualche mese dopo avrebbe alzato il cielo il primo Scudetto della sua vincente carriera. I tifosi del Milan, dopo il segnale di ieri si augurano che l'epilogo possa essere lo stesso di quell'annata.

