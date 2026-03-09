Milan, due derby vinti in campionato, l'ultima volta nel 2011 con ... Allegri

Si conclude oggi la 28^ giornata di Serie A che ha riaperto, almeno una porticina, per una possibile rimonta rossonera nel rush finale di campionato. Ieri sera il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 il Derby di Milano e si è riportato a -7 dall'Inter di Chivu capolista. Decisivo il gol nel primo tempo del giocatore forse meno aspettato della stracittadina, vale a dire Pervis Estupinan. Letale il suo potente mancino servito da uno splendido passaggio filtrante di Youssouf Fofana.