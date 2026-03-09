Pianeta Milan
Allegri rimane al Milan? Pellegatti: 'Se non arriveranno gli André resterà'
Ospite a 'Pressing' dopo la vittoria del Milan nel derby di Milano, il giornalista Carlo Pellegatti si è espresso sul futuro di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
"Io ho un contratto fino al 2027, il futuro è domani e poi la prossima. Sono contento al Milan, stiamo lavorando per il futuro, ma finché non si raggiunge l'obiettivo bisogna rimanere sul presente. Altrimenti perdiamo di vista l'obiettivo". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre derby sulle voci legate al suo futuro in orbita Real Madrid.

Max è stato chiaro prima della stracittadina vinta dai rossoneri e ha allontanato qualsiasi voce che lo descrive lontano dal Milan. A proposito del tema, Carlo Pellegatti ha spiegato ai microfoni di 'Pressing' nel post-partita di Milan-Inter come stanno le cose. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Se ci sarà condivisione e non arriveranno gli André o i Mateta allora Allegri resterà perché sta benissimo al Milan. Se invece lui sarà l'ultimo ad essere informato allora non lo so. Dobbiamo capire con i fatti come sarà. Mateta non è stato un acquisto di Tare e Allegri, così come André. Allegri aveva chiesto un difensore a gennaio, gli stavano prendendo, che poi è saltato per i noti problemi alle visite mediche, e un attaccante".

