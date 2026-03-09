Pellegatti fa notare: 'Milan senza i suoi Lautaro e Thuram tutto l'anno'

Pianeta Milan
DERBY

Derby, Pellegatti ricorda: “Il Milan ha giocato tutto il campionato senza i suoi Lautaro e Thuram”

Ospite a 'Pressing', Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan del derby, ricordando un particolare sulla stagione rossonera
Dopo il successo nel derby di ieri sera firmato Estupinan-Fofana, c'è gioia diffusa nel mondo Milan per la vittoria contro i rivali di una vita dell'Inter. Per l'occasione, Carlo Pellegatti è intervenuto ai microfoni di 'Pressing' per commentare la vittoria del Diavolo di Massimiliano Allegri. In particolare, il noto giornalista ha voluto sottolineare che le pesanti assenze dell'Inter (Lautaro Martinez e Marcus Thuram), il Milan le ha avute praticamente tutta la stagione. E poi, imbeccato sull'argomento, si è espresso anche sul sogno Scudetto per i rossoneri. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

Milan-Inter, le parole di Carlo Pellegatti sul derby rossonero

"Il Milan ha avuto l'occasione di affrontare l'Inter meno forte degli ultimi anni. Quando dico che Allegri ha fatto un lavoro straordinario lo si vede nel derby. L'Inter ha giocato senza Lautaro e Thuram, il Milan ha giocato per tutto il campionato senza i suoi Lautaro e Thuram. Anche in questo derby Leao e Pulisic hanno faticato".

Pellegatti ha poi aggiunto: "Se credo nello scudetto? Certo che ci credo. Se tutti i sogni spettacolari andassero in frantumi la vita non sarebbe degna di essere vissuta".

