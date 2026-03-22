Il Milan ha vinto contro il Torino conquistando tre punti davvero fondamentali per la corsa al quarto posto e per mettere pressione all'Inter che giocherà questa sera contro la Fiorentina. Dopo la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-26 il Milan di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto con 63 punti conquistati, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte . 47 gol fatti e 23 gol subiti.

Facciamo un paragone con la scorsa stagione: il Milan prima di Fonseca poi di Conceicao aveva conquistato 47 punti con 13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. 45 gol fatti e 35 subiti. Una differenza enorme facendo il paragone con il lavoro di Allegri. E non è tutto perché il Milan chiuse la scorsa stagione all'ottavo posto a quota 63 punti, gli stessi che ha conquistato oggi il Diavolo, ma mancano ancora 8 giornate da giocare. Insomma la mando di Allegri si è vista tantissimo. Ora non va sprecata con il Milan che deve programmare bene il futuro di questa squadra.