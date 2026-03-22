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Milan, che impatto di Allegri: già raggiunti i punti della scorsa stagione. I dati

Milan, che impatto di Allegri: già raggiunti i punti della scorsa stagione. I dati
Il Milan di Massimiliano Allegri ha cambiato decisamente faccia rispetto alla scorsa stagione. Il paragone con la scorsa stagione lascia poco spazio all'interpretazione
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha vinto contro il Torino conquistando tre punti davvero fondamentali per la corsa al quarto posto e per mettere pressione all'Inter che giocherà questa sera contro la Fiorentina. Dopo la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-26 il Milan di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto con 63 punti conquistati, frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte. 47 gol fatti e 23 gol subiti.

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Facciamo un paragone con la scorsa stagione: il Milan prima di Fonseca poi di Conceicao aveva conquistato 47 punti con 13 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. 45 gol fatti e 35 subiti. Una differenza enorme facendo il paragone con il lavoro di Allegri. E non è tutto perché il Milan chiuse la scorsa stagione all'ottavo posto a quota 63 punti, gli stessi che ha conquistato oggi il Diavolo, ma mancano ancora 8 giornate da giocare. Insomma la mando di Allegri si è vista tantissimo. Ora non va sprecata con il Milan che deve programmare bene il futuro di questa squadra.

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