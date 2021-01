Milan-Atalanta, i convocati di Pioli: la scelta sui nuovi acquisti | Serie A News

Milan-Atalanta, l’elenco dei convocati di Pioli

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Milan-Atalanta.

La gara, come noto, è in programma alle ore 18:00 di oggi pomeriggio, sabato 23 gennaio, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro – Milano e sarà valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento da primo in classifica, con 43 punti, frutto di 13 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta in 18 giornate. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, invece, è al 6° posto, con 33 punti, frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte in 18 gare fin qui disputate in questo torneo.

Milan-Atalanta, che sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia (LT), lo scorso 24 luglio 2020 è terminata 1-1. Decisivi, allora, i gol, siglati al 46′ da Hakan Çalhanoğlu per il Milan ed al 34′ da Duván Zapata per gli orobici. Gigio Donnarumma aveva anche parato un rigore a Ruslan Malinovskyi.

Il Milan si presenta all’appuntamento contro l’Atalanta con le assenze di Matteo Gabbia e Ismaël Bennacer (infortunati), Hakan Çalhanoğlu (coronavirus), nonché quelle del capitano Alessio Romagnoli e di Alexis Saelemaekers (squalificati).

C’era attesa, invece, per capire se Mario Mandžukić e Fikayo Tomori, ultimi due acquisti rossoneri nella sessione di calciomercato di gennaio, sarebbero stati convocati per la partita odierna. Leggiamo insieme, dunque, l’elenco dei calciatori a disposizione di Pioli per il match contro i nerazzurri di Gasperini!

Milan-Atalanta, i convocati di Pioli per il match di ‘San Siro’

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Kalulu, Kjær, Musacchio, Theo Hernández, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunić, Meïte, Tonali;

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, R. Leão, D. Maldini, Mandžukić, Rebić.

