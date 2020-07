Risultati Serie A – Milan-Atalanta 1-1: tabellino e marcatori

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – È terminato da poco, a ‘San Siro‘, il match Milan-Atalanta, gara valevole per la 36^ giornata di Serie A. 1-1 tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i nerazzurri di Gian Piero Gasperini (in panchina, quest’oggi, c’era il suo vice Tullio Gritti per la squalifica del capo allenatore orobico).

Milan avanti al 14′ grazie ad uno spettacolare calcio di punizione, da posizione defilata, di Hakan Çalhanoglu: la sua parabola, imprendibile, all’incrocio dei pali non ha lasciato scampo a Pierluigi Gollini. Al 26′, poi, l’Atalanta ha sbagliato un calcio di rigore, concesso dall’arbitro Daniele Doveri di Roma per un fallo, a palla lontana, di Lucas Biglia su Ruslan Malinovskyi.

Dal dischetto, lo stesso Malinovskyi si è lasciato ipnotizzare da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Il pareggio dei nerazzurri, però, è giunto lo stesso al 34′, grazie ad un guizzo, in area rossonera, di Duván Zapata, bravo e fortunato ad approfittare di un rimpallo tra i difensori del Diavolo per battere il numero 99 sul primo palo.

Nella ripresa il match è stato equilibrato. L’Atalanta ha mantenuto l’inerzia del gioco, il Milan ha provato, sovente, a ripartire in contropiede. I rossoneri possono, però, recriminare per un palo centrato da Giacomo ‘Jack’ Bonaventura nel finale. Milan-Atalanta è finita 1-1. Questo il tabellino del match di ‘San Siro‘.

MILAN-ATALANTA 1-1

Marcatori: 14′ Çalhanoglu (M), 34′ D. Zapata (A)

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia (61′ Krunić); Saelemaekers (69′ Castillejo), Çalhanoglu (61′ Bonaventura), Rebić (61′ R. Leão); Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Duarte, Brescianini, Paquetá, Olzer, D. Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi (46′ Sutalo), Caldara, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler (69′ Pašalić), Gosens (69′ Castagne); A. Gómez (90′ Colley), Malinovskyi (57′ Muriel); D. Zapata. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Bellanova, Czyborra, Tameze, Da Riva Allenatore: Gritti (Gasperini squalificato).

Arbitro: Doveri di Roma 1

Ammoniti: 25′ Biglia (M), 38′ Toloi (A).

Espulsi: 90′ dott. Mazzoni (M).

Note: al 26′ Malinovskyi (A) ha sbagliato un calcio di rigore: bella parata di Donnarumma (M).

