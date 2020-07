Milan-Atalanta 1-0: Donnarumma para un rigore a Malinovskyi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ruslan Malinovskyi, al 26′, si è fatto parare un calcio di rigore da Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Il match Milan-Atalanta, dunque, resta 1-0 per il Diavolo con il gol di Hakan Çalhanoglu su calcio di punizione.

Il penalty era stato concesso, dall'arbitro Daniele Doveri di Roma, con l'ausilio del V.A.R., per un pestone in area di rigore di Lucas Biglia (ammonito), sullo stesso Malinovskyi a palla ormai scaricata dal centrocampista ucraino.

