Milan-Atalanta, Gasperini: “Messo in difficoltà il Milan nel primo tempo”

Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta, partita del 37° turno della Serie A 2021-2022

Sulla possibilità di qualificarsi in Europa: "Le chance sono quelle che dice l'aritmetica, dobbiamo vincere l'ultima partita e non so cosa fare la Roma a Torino. Non so cosa farà la Fiorentina in queste due partite, ma auguro alla Roma di vincere la Conference così saremo tutti contenti. Sono contento però per questo campionato dell'Atalanta, è stato il più duro. I ragazzi hanno dimostrato di saper reggere certi livelli e di meritare la posizione in classifica".