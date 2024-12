Lega Serie A e UNAR promuovono inclusione e rispetto: ecco come

In occasione della 15a giornata di campionato, Lega Serie A e l'UNAR collaborano per promuovere l'inclusione ed il rispetto.

Il 10 dicembre si celebra la 76esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani, utile per ribadire l'importanza dei diritti come base di una società equa. Per questo, Lega Serie A ed UNAR si uniscono attraverso l'iniziativa "Senza Diritti non c'è partita". Questo messaggio comparirà prima di ogni partita della 15esima giornata di campionato.