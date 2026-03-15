PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lazio, Gila al termine della sfida contro il Milan: “Bellissima vittoria oggi”

LAZIO-MILAN

Lazio, Gila al termine della sfida contro il Milan: “Bellissima vittoria oggi”

Lazio, Gila al termine della sfida contro il Milan: “Bellissima vittoria oggi” - immagine 1
Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Molto diverso, sentire i tifosi vicini con la grinta che ci danno è come avere un calciatore in più. Gli abbiamo regalato una bellissima vittoria”

LEGGI ANCHE

Cosa è cambiato oggi?

“Abbiamo avuto tantissime difficoltà quest’anno, ma nelle ultime 3-4 partite abbiamo visto una Lazio diversa, che sa soffrire. Il fatto che abbiamo avuto tante difficoltà ci sta facendo crescere molto”.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Isaksen post Lazio-Milan: “Atmosfera incredibile, era bellissimo oggi”
Risultati Serie A, Lazio-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

© RIPRODUZIONE RISERVATA