Il lavoro di Allegri sta funzionando: Leao leader dentro e fuori dal campo

Ma Leao non è importante solo nelle giocate e nei numeri. Anche a livello di spogliatoio Rafa ha cambiato marcia in questa stagione. Sono tanti gli episodi che dimostrano l'importanza nel gruppo rossonero del numero 10. L'ultimo proprio ieri sera, nel post-partita. Durante l'intervista ai microfoni di 'Sky Sport', Leao ha voluto sottolineare l'ennesima ottima prestazione di Davide Bartesaghi, anche da braccetto, ruolo che per la prima volta in stagione ha ricoperto. Queste le sue parole: "Sa cosa penso di lui, non dobbiamo dirlo in tv. È un ragazzo molto intelligente, si allena molto bene: sta diventando molto importante per la squadra. Ci tengo molto e alla fine della stagione arriveranno grandi cose per lui. Sono contento per lui". Il lavoro di Allegri sulla testa di Leao sembra stia funzionando e lui risponde presente: sia in campo a suon di gol e prestazioni, sia fuori con parole che lo eleggono a leader rossonero.