CAGLIARI-MILAN

Milan, Leao ha cambiato passo: numeri, gol pesanti e parole da leader. E quelle dichiarazioni su Bartesaghi…

Il lavoro di Allegri sta funzionando: Leao leader dentro e fuori dal campo
Cagliari-Milan termina 0-1 e rappresenta l'ennesimo successo firmato da Rafa Leao, sempre più determinante con i suoi gol e con le sue parole da leader
Dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari di Fabio Pisacane, il Milan di Massimiliano Allegri si gode la vetta solitaria della classifica per due giorni, in attesa di Lazio-Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle ore 12:30, e di Inter-Bologna, ultima sfida della domenica di Serie A in onda alle ore 20:45. I tre punti conquisti alla 'Unipol Domus' di Cagliari hanno un peso specifico superiore rispetto a tante altre vittorie, come anticipato anche da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di presentazione della sfida, ricordando come questa partita fosse una delle quattro più importanti dell'anno dopo quella di Udine.

Milan, Leao emerge come leader rossonero

E il Milan non ha fallito. I rossoneri hanno dato continuità al successo col Verona di Zanetti che ha chiuso con un netto 3-0 il 2025 milanista. Il successo arrivato ieri sera porta, ancora una volta, la firma decisiva di un giocatore che troppe volte viene criticato, ma che in questa stagione sta mettendo a tacere diverse bocche. Parliamo di Rafa Leao, tornato titolare dopo l'infortunio accusato contro il Torino e risultato subito determinante, come già accaduto nelle partite passate. Sì, perché con il suo gol ai rossoblu il portoghese ha già portato 9 punti puliti nelle tasche dei rossoneri. Basti ricordare il gol contro la Lazio a 'San Siro' e la doppietta contro la Fiorentina, con rigore pesante segnato negli ultimi minuti.

Ma Leao non è importante solo nelle giocate e nei numeri. Anche a livello di spogliatoio Rafa ha cambiato marcia in questa stagione. Sono tanti gli episodi che dimostrano l'importanza nel gruppo rossonero del numero 10. L'ultimo proprio ieri sera, nel post-partita. Durante l'intervista ai microfoni di 'Sky Sport', Leao ha voluto sottolineare l'ennesima ottima prestazione di Davide Bartesaghi, anche da braccetto, ruolo che per la prima volta in stagione ha ricoperto. Queste le sue parole: "Sa cosa penso di lui, non dobbiamo dirlo in tv. È un ragazzo molto intelligente, si allena molto bene: sta diventando molto importante per la squadra. Ci tengo molto e alla fine della stagione arriveranno grandi cose per lui. Sono contento per lui". Il lavoro di Allegri sulla testa di Leao sembra stia funzionando e lui risponde presente: sia in campo a suon di gol e prestazioni, sia fuori con parole che lo eleggono a leader rossonero.

