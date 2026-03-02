Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Cremonese-Milan decisa da Pavlovic: il suo gol all’89’ gli vale il premio di MVP

CREMONESE-MILAN

Cremonese-Milan decisa da Pavlovic: il suo gol all’89’ gli vale il premio di MVP

I tifosi rossoneri hanno scelto: Pavlovic è l'MVP di Cremonese-Milan
Il Milan di Massimiliano Allegri trionfa contro la Cremonese grazie al gol allo scadere di Pavlovic. È lui l'MVP del match dello 'Zini'
Redazione

Archiviata la sconfitta casalinga contro il Parma di Cuesta, il Milan di Massimiliano Allegri torna a vincere in Serie A battendo 0-2 la Cremonese di Davide Nicola. Decisivo il gol all'89' di Pavlovic che ha fatto scoppiare di gioia il settore ospiti dello 'Zini' di Cremona. Per i tifosi del Diavolo è lui l'MVP della gara.

(fonte acmilan.com) - Il Milan trionfa con un netto 2-0 contro la Cremonese, grazie a una grande prestazione di Strahinja Pavlović. Il difensore serbo si è rivelato il migliore in campo, segnando il gol che ha sbloccato la partita all'89' e contribuendo a mantenere la porta inviolata. La sua presenza in difesa è stata fondamentale per i rossoneri, che hanno conquistato tre punti preziosi in trasferta.

LEGGI ANCHE

Pavlović ha brillato per tutta la partita, mostrando una sicurezza e una determinazione fuori dal comune. Il suo gol, arrivato dopo la deviazione di De Winter, ha sorpreso la difesa avversaria. Oltre al gol, Pavlović ha effettuato tre interventi decisivi e ha vinto numerosi duelli aerei, dimostrando di essere un pilastro della retroguardia milanista.

Le statistiche parlano chiaro: Pavlović ha giocato tutti i 90 minuti, realizzando un gol e contribuendo con 29 passaggi precisi. Ha effettuato tre tackle vincenti e due respinte, confermando la sua importanza nel sistema difensivo del Milan. La sua prestazione è stata un esempio di leadership e solidità, elementi chiave per il successo della squadra.

LEGGI ANCHE: Perché il Milan di Allegri non 'assedia' gli avversari? Scelte e differenze dall'Inter

Con più del 50% dei voti, Pavlović è stato eletto MVP dai nostri tifosi su AC Milan Official App, superando Rafael Leão, Youssouf Fofana e Koni De Winter. Una prestazione da incorniciare per il difensore serbo, che lascia ben sperare per i prossimi impegni dei rossoneri. Bravo Strahinja, continua così!

Leggi anche
Milan, Sabatini evidenzia un particolare: “Qualsiasi fallo fatto a Saelemaekers non viene...
Milan, numeri da top europea fuori casa: solo il Bayern Monaco come i rossoneri in stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA