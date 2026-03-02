I tifosi rossoneri hanno scelto: Pavlovic è l'MVP di Cremonese-Milan

Pavlović ha brillato per tutta la partita, mostrando una sicurezza e una determinazione fuori dal comune. Il suo gol, arrivato dopo la deviazione di De Winter, ha sorpreso la difesa avversaria. Oltre al gol, Pavlović ha effettuato tre interventi decisivi e ha vinto numerosi duelli aerei, dimostrando di essere un pilastro della retroguardia milanista.
Le statistiche parlano chiaro: Pavlović ha giocato tutti i 90 minuti, realizzando un gol e contribuendo con 29 passaggi precisi. Ha effettuato tre tackle vincenti e due respinte, confermando la sua importanza nel sistema difensivo del Milan. La sua prestazione è stata un esempio di leadership e solidità, elementi chiave per il successo della squadra.
Con più del 50% dei voti, Pavlović è stato eletto MVP dai nostri tifosi su AC Milan Official App, superando Rafael Leão, Youssouf Fofana e Koni De Winter. Una prestazione da incorniciare per il difensore serbo, che lascia ben sperare per i prossimi impegni dei rossoneri. Bravo Strahinja, continua così!
