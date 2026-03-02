I tifosi rossoneri hanno scelto: Pavlovic è l'MVP di Cremonese-Milan

Pavlović ha brillato per tutta la partita, mostrando una sicurezza e una determinazione fuori dal comune. Il suo gol, arrivato dopo la deviazione di De Winter, ha sorpreso la difesa avversaria. Oltre al gol, Pavlović ha effettuato tre interventi decisivi e ha vinto numerosi duelli aerei, dimostrando di essere un pilastro della retroguardia milanista.