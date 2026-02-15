Giaccherini: 'Bastoni ha fatto la furbata. Mi ha infastidito la sua esultanza'

Pianeta Milan
Giaccherini duro: “Rosso a Kalulu? Mi ha infastidito l’esultanza di Bastoni. Ha fatto la furbata”

L'ex giocatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha commentato ai microfoni di 'DAZN' l'episodio discusso tra Kalulu e Bastoni. Ecco le sue parole
L'argomento del giorno, e probabilmente anche dei prossimi, è l'episodio che, di fatto, ha deciso il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Ovviamente, parliamo dell'espulsione del difensore bianconero Pierre Kalulu procurata da una netta simulazione dell'interista Alessandro Bastoni. Peraltro, il difensore di Cristian Chivu era già ammonito e l'errore dell'arbitro La Penna è quindi doppio: non c'era nessun fallo, ma soprattutto Bastoni andava ammonito per simulazione e quindi espulso.

L'episodio ha chiaramente modificato le sorti del match e, forse, anche quelle legate al discorso Scudetto. Nel post partita, l'ex giocatore della Juventus Emanuele Giaccherini ha commentato ai microfoni di 'DAZN' l'episodio (con annessa esultanza antisportiva di Bastoni a rosso estratto) e la lotta Scudetto. "Per l'Inter è quasi scudetto, aspetterei Milan-Como, se il Milan non vince, allora è la partita scudetto, vinta nel finale, con sofferenza, ma dipenderà tanto dal Milan" sul duello tra Inter e Milan per la vittoria del campionato.

In seguito, l'opinionista si è espresso sul discusso episodio: "Mi ha infastidito anche l'esultanza di Bastoni, devi avere anche un po' la lucidità...". Poi ha aggiunto: "Lui ha fatto la furbata, parliamoci chiaro: capisco che giochi per l'Inter, è una partita tesa e tirata. Ma ho avuto la fortuna di giocare con Chiellini e mi ha insegnato la correttezza in campo, anche se non si è mai risparmiato".

