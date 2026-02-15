De Paola: 'Rosso a Kalulu un furto sportivo. Bastoni deve vergognarsi'

Poi sul VAR ha detto: "Tutto questo è stato causato dal VAR. Questo è l'affossamento del VAR, che deve andare avanti ma in questo modo siamo al capolinea. Innanzitutto, La Penna è un arbitro scarso in assoluto, ma il VAR deve poter intervenire su tutto, persino sui calci d'angolo. Se non interviene quando c'è un errore palese, quando deve intervenire? C'è una simulazione clamorosa di Bastoni".
Su Bastoni ha poi aggiunto: "L'esultanza di Bastoni con Akanji la trovo vergognosa. La foto di loro due la manderei nelle scuole calcio da far vedere ai bambini e ai ragazzi, per dirgli cosa non si fa. Lui è un nazionale. E' una vergogna che un giocatore della Nazionale si comporti in questo modo. L'esultanza perché è stato espulso un giocatore per una tua simulazione è una vergogna. Per questo si dovrebbe vergognare tutta la squadra. Anche la sostituzione del giocatore fa parte di un copione che rappresenta tutto il peggio che si può trasmettere in una partita. Un giocatore come Bastoni non lo convocherei in Nazionale come segnale".
