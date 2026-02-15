De Paola: 'Rosso a Kalulu un furto sportivo. Bastoni deve vergognarsi'

Nella serata di ieri, il giornalista Paolo De Paola ha commentato ai microfoni di 'Sportitalia' l'episodio che sta facendo parlare tutto il mondo del calcio, italiano e non. Parliamo, ovviamente, del cartellino rosso estratto ai danni del difensore bianconero Pierre Kalulu che ha deciso il 'Derby d'Italia' tra Inter e Juventus. Peraltro, l'errore dell'arbitro La Penna è doppio: fischia un fallo per una simulazione netta di Alessandro Bastoni e al posto che espellerlo per l'atto scorretto, ha estratto il secondo giallo per l'ex Milan.