Genoa-Milan, arbitra Piccinini. Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Marco Piccinini è l'arbitro designato per dirigere Genoa-Milan, match valido per la 8^ giornata del campionato di Serie A

Sono state rese note le designazioni ufficiali per la 8^ giornata del campionato di Serie A. Il Milan sarà impegnato alle ore 20:45 di sabato 07 ottobre contro il Genoa al Ferraris. Il direttore di gara sarà Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Con lui gli assistenti Liberti e Dei Giudici. Il quarto uomo designato per Genoa-Milan sarà Ayroldi. In sala VAR, invece, ci sarà Di Paolo, mentre il suo assistente per l'occasione sarà Nasca. LEGGI ANCHE: Milan, ma è davvero così forte il Borussia? I difetti della squadra di Terzic