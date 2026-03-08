Derby Milan-Inter, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questo Derby con una vittoria importante contro la Cremonese per 2-0, che ha ridato fiducia alla squadra dopo un periodo altalenante. I rossoneri hanno mostrato carattere e determinazione, elementi fondamentali per affrontare una sfida così importante. La concentrazione è massima e l'obiettivo è chiaro: fare punti per tornare in Champions League e vincere un'altra stracittadina dopo quella dell'andata. Nei ranghi di Mister Allegri un Bartesaghi nuovamente in gruppo si giocherà il posto con Estupiñan, restano ai box Loftus-Cheek, Gabbia e Gimenez.

"È sempre una partita particolare, speciale, da giocare e da vivere". Sono le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri. "Sarà una bellissima serata di sport dove si sfidano prima contro seconda. Penso che sarà una partita bella e equilibrata, bisognerà stare attenti ai dettagli. Unica cosa da fare è giocarla, viverla e poi vedremo come finirà il risultato".

QUI INTER — L'Inter si presenta al Derby in un momento di forma eccellente, reduce da una vittoria per 2-0 contro il Genoa in Serie A. I nerazzurri hanno dimostrato solidità difensiva e capacità di colpire in attacco, elementi che li hanno portati a consolidare il primo posto in classifica. Non deve illudere la sconfitta con il Bodø-Glimt in Champions League, la squadra di Chivu è determinata ad allungare in classifica e il Derby rappresenta un banco di prova importante per confermare la propria supremazia su questa Serie A. Con Marcus Thuram febbricitante e in bilico, unico assente: Lautaro Martínez.

Il commento di Christian Chivu alla vigilia del match è stato: "È un Derby, sappiamo tutti quello che rappresenta per due squadre forti nella stessa città, con ambizioni grandi. Dobbiamo mantenere quello di buono fatto finora, essere competitivi ed esprimere al meglio la nostra crescita".

I NUMERI PRE PARTITA — Dopo il successo per 1-0 nel Derby d'andata dello scorso 23 novembre, il Milan potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l'Inter in Serie A per la prima volta dal 2010/11 proprio con Massimiliano Allegri allenatore.

Il Milan è rimasto imbattuto negli ultimi sei Derby contro l'Inter tra tutte le competizioni (4V, 2N), dopo che aveva perso i sei precedenti; i rossoneri non registrano una striscia senza sconfitta più lunga contro i nerazzurri in gare ufficiali dal periodo tra novembre 2002 e aprile 2005 (10 in quel caso).

Dopo il gol decisivo per l'1-0 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in entrambi i Derby stagionali di Serie A contro l'Inter a partire da Kaká nel 2003/04.

DOVE GUARDARE IL DERBY MILAN-INTER — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Daniele Doveri, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Alessio Berti. Il quarto uomo sarà Matteo Marchetti, mentre al VAR ci sarà Rosario Abisso, assistito da Marco Di Bello.

La 28ª giornata di Serie A è iniziata venerdì sera con l'anticipo Napoli-Torino 2-1. Gli anticipi del sabato sono stati: alle 15.00 Cagliari-Como 1-2, alle 18.00 Atalanta-Udinese 2-2 e alle 20.45 Juventus-Pisa 4-0. Nel pomeriggio di domenica giocano alle 12.30 Lecce-Cremonese, alle 15.00 Bologna-Hellas Verona e Fiorentina-Parma, alle 18.00 Genoa-Roma e alle 20.45 il Derby di Milano, Milan-Inter. Lunedì, in conclusione, Lazio-Sassuolo alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter 67; Milan 57; Napoli* 56; Roma e Como* 51; Juventus* 50; Atalanta* 46; Bologna 39; Sassuolo 38; Udinese* 36; Lazio 34; Parma 33; Cagliari* e Torino* 30; Genoa 27; Fiorentina, Cremonese e Lecce 24; Pisa* e Hellas Verona 15. (* una partita in più)