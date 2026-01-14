Como-Milan, Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica: ecco i convocati

Dopo gli ultimi due pareggi consecutivi con Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo già domani sera, contro il Como di Cesc Fabregas. La partita, valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A (posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana), si giocherà alle ore 20:45 di domani, allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como. I rossoneri vogliono riscattare le ultime prestazioni contro la squadra di Fabregas e allungare sulle inseguitrici per il posto in Champions League. I lariani, invece, hanno una grossa opportunità per accorciare su Roma e Juventus, attualmente a 39 punti, contro i 34 dei padroni di casa. Per Cesc Fabregas, rispetto al match col Bologna, torna solo Jacobo Ramon in difesa dopo aver scontato il turno di squalifica. Ancora assenti Morata, Addai, Goldaniga e Diao. Di seguito, tutti i convocati del Como in vista del Milan.