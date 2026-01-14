Como-Milan, Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica: ecco i convocati

Pianeta Milan
COMO-MILAN

Como-Milan, Cesc Fabregas ritrova Ramon dopo la squalifica: ecco i convocati

Como-Milan, recupero 16^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. La lista dei convocati di Cesc Fabregas per la sfida del Sinigaglia
Dopo gli ultimi due pareggi consecutivi con Genoa e Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo già domani sera, contro il Como di Cesc Fabregas. La partita, valida per il recupero della 16^ giornata di Serie A (posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana), si giocherà alle ore 20:45 di domani, allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como. I rossoneri vogliono riscattare le ultime prestazioni contro la squadra di Fabregas e allungare sulle inseguitrici per il posto in Champions League. I lariani, invece, hanno una grossa opportunità per accorciare su Roma e Juventus, attualmente a 39 punti, contro i 34 dei padroni di casa. Per Cesc Fabregas, rispetto al match col Bologna, torna solo Jacobo Ramon in difesa dopo aver scontato il turno di squalifica. Ancora assenti Morata, Addai, Goldaniga e Diao. Di seguito, tutti i convocati del Como in vista del Milan.

Portieri: Butez, Törnqvist, Vigorito.

Difensori: Kempf, Valle, Dossena, Ramón, Alberto Moreno, Posch, Smolčić, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt.

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Da Cunha, Le Borgne.

Attaccanti: Douvikas, Jesus Rodriguez, Kühn, Cerri.

