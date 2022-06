Calendario Serie A 2022-2023: la formula del sorteggio odierno

Oggi, alle ore 12:00 , sarà svelato il calendario di Serie A 2022-2023 , torneo che vedrà il Milan di Stefano Pioli scendere in campo con lo Scudetto cucito sul petto. Le giornate di andata e ritorno saranno diverse, non soltanto nella sequenza, bensì anche nella composizione del turno di campionato.

La Serie A partirà sabato 13 agosto e prima dello stop di novembre per i Mondiali in Qatar, si giocherà tantissimo, ben 15 giornate. Milan, Inter, Napoli e Juventus, impegnate anche in Champions League, giocheranno ben 21 partite prima della lunga pausa (dal 13 novembre al 4 gennaio 2023).