Cagliari-Milan, Reijnders: “Ecco cosa ci è mancato oggi. Non è possibile …”

"Volevamo partire forte, ma credo ci sia mancata lucidità nei primi minuti e loro hanno subito trovato il gol. Fortunatamente siamo riusciti a rimontare, ma abbiamo concesso un altro gol con un altro cross da cui è scaturito il pari ed è un peccato. Il mio assist non è servito oggi. Segnare o fare assist è sempre bello, ma oggi non è servito per la vittoria. Dobbiamo guardare avanti e dopo la sosta dobbiamo migliorare la nostra fase difensiva perché non è possibile concedere questi gol".