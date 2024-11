Cagliari-Milan, tutti i precedenti tra rossoneri e sardi

Considerando solo le partite in Serie A che il Milan ha giocato a Cagliari, invece, i rossoneri hanno giocato 41 partite e, di queste, ne hanno vinte 19, pareggiate 17 e ne hanno perse 5. I rossoneri, in campionato a Cagliari, hanno segnato 57 gol e ne hanno subiti 33. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Cagliari-Milan: Fonseca senza un big in attacco. Torna Chukwueze >>>