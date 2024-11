Cagliari-Milan, Bucciantini: “Il Milan non può tirarsi fuori da…”

Ha poi aggiunto: "L'hanno rimessa in piedi fino a giocare una partita secondo me storica, perché andare in questo momento a vincere in casa dei campioni d'Europa, la squadra che sei mesi fa ha vinto la Champions League, che al Pallone d'Oro ha vinto miglior squadra, miglior allenatore e tre giocatori nei primi cinque...Andando a vincere in quel modo, vincere dall'inizio alla fine, questa la devi fare durare".