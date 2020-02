Ufficiale: ricorso del Manchester City al TAS per la squalifica dalle coppe

NEWS DALL’ESTERO – Il Manchester City non ci sta. Il club inglese, infatti, ha presentato ufficialmente ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna per contestare la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Camera Giudicante UEFA di Nyon, che, lo scorso 14 febbraio, ha multato di 30 milioni di euro i ‘Citizens‘ e, soprattutto, li ha esclusi per due stagioni, 2020-2021 e 2021-2022, dalle competizioni europee per aver, mediante alcune sponsorizzazioni gonfiate, violato i parametri del Fair Play Finanziario.

Questo il comunicato del TAS dove è stato annunciato il ricorso del Manchester City sulla sentenza: “Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ha registrato un ricorso presentato dal Manchester City contro l’Unione delle Federazioni Calcistiche Europee (UEFA)”.

“L’appello è diretto contro la decisione della Camera Giudicante dell’Organo di Controllo della UEFA (CFCB) del 14 febbraio 2020 in cui si riteneva che il Manchester City abbia violato il regolamento UEFA per le licenze dei club e il Fair Play Finanziario, sanzionando il club con l’esclusione dalle competizioni UEFA per le quali si qualificasse per le prossime due stagioni e condannandolo a pagare un’ammenda di 30 milioni di euro”.

“In generale, le procedure arbitrali di ricorso in appello comportano uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti durante la convocazione di un gruppo di arbitri, che porta poi, tra le altre cose, allo svolgimento di un’audizione. A seguito dell’udienza, il gruppo di esperti delibera e quindi emette la sua decisione. Non è possibile indicare in questo momento quando verrà rilasciata la decisione finale su questo ricorso”.

Ecco, sulla questione con la UEFA, come aveva parlato qualche giorno fa il CEO del Manchester City, lo spagnolo Ferrán Soriano: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android