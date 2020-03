Coronavirus, Serie A: Assocalciatori chiede di fermare anche gli allenamenti

NEWS SERIE A – I calciatori di Serie A, tramite l’Associazione Italiana Calciatori (AIC), hanno chiesto oggi, durante il Consiglio straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di fermare anche gli allenamenti in concomitanza con lo stop del massimo campionato, ratificato in base al nuovo DPCM del Governo Italiano per l’emergenza coronavirus nel nostro Paese.

Lo ha riportato l’agenzia di stampa ‘ANSA‘, che ha sottolineato, quindi, come molti giocatori di Serie A abbiano chiesto di considerare questo stop forzato come un periodo di ferie. Diversi club, come Cagliari, Fiorentina, Lazio e Milan hanno già sospeso le proprie attività di allenamento per diversi giorni (i rossoneri torneranno ad allenarsi lunedì 16 marzo, n.d.r.), ma di questa richiesta di Assocalciatori si occuperà, nelle prossime riunioni, la Lega Serie A.

Ecco, intanto, nel caso in cui il campionato di Serie A non dovesse riprendere, quali sarebbero le soluzioni per la conclusione della stagione 2019-2020: per i dettagli, continua a leggere >>>

