Ghirelli: “Serie A, per assegnare lo Scudetto c’è anche l’ipotesi playoff”

NEWS SERIE A – Il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine del Consiglio straordinario della FIGC sull’emergenza Coronavirus, ha parlato delle varie possibilità di assegnazione dello Scudetto 2019/2020.

Ghirelli, alla domanda sui playoff, ha risposto in questo modo: “È una possibilità, ma la speranza è quella di recuperare le partite di campionato oltre il 24 maggio. In caso di ulteriore stop al campionato imposto dall’emergenza, le alternative sarebbero la non assegnazione del titolo o l’assegnazione del titolo in base alla classifica di oggi”.

Ghirelli ha aggiunto ancora: “Molto dipenderà dalla decisione della UEFA su un eventuale slittamento degli Europei al 2021. In ogni caso, ogni decisione sarà presa dalle singole leghe (A, B e C) entro il 23 marzo, data del prossimo Consiglio federale”.

