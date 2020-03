Coronavirus, il Milan si ferma: saltano tutti gli allenamenti settimanali

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, inviato di ‘Sky Sport‘ al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il Milan, per contrastare l’emergenza coronavirus nel nostro Paese, alla luce anche della sospensione del campionato di Serie A almeno fino al prossimo 3 aprile, ha deciso di cancellare tutti gli allenamenti settimanali.

I giocatori rossoneri, che erano stati convocati alle ore 14:00 a Milanello, hanno quindi mano a mano abbandonato il centro sportivo del Milan. Ci si aggiornerà lunedì per fare il punto della situazione e vedere se riprendere la regolare attività sportiva agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Ma cosa succederebbe in caso di sospensione prolungata del torneo di Serie A? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

