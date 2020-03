Coronavirus, sospesi gli allenamenti del Milan: il comunicato ufficiale

NEWS MILAN – Confermando le anticipazioni di ‘Sky Sport‘, il Milan ha comunicato, con una nota ufficiale pubblicata sul sito web ‘acmilan.com‘, la sospensione delle attività al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) fino a domenica 15 marzo inclusa. La Prima Squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 16 marzo alle ore 14:00.

Intanto Giovanni Malagò, Presidente del CONI, ha commentato con una storia su ‘Instagram‘ la scelta di sospendere tutte le competizioni sportive in Italia per via della minaccia del coronavirus nel nostro Paese: per le sue parole, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android