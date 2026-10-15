Spazio alle dichiarazioni pre-partita alla 'Red Bull Arena': al debutto nel torneo in questa stagione, il Milan ha perso 0-2 in casa contro il Benfica
Probabili formazioni Salisburgo-Milan: Amorim prepara un grande turnover | Video
Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Salisburgo-Milan, le parole di AmorimSui tifosi: "Qui è sempre speciale, i tifosi ci sostengono sia a San Siro sia fuori casa. Per noi è importante vincere, soprattutto per loro".
Sul modulo: "Mi piace che analizziate la difesa. Per me non conta tanto giocare a tre o a quattro, bisogna solo vincere la partita".
Su Tomori: "Non ho parlato con lui in particolare, ma è un giocatore esperto. Si sta allenando bene e oggi sarà pronto a dare il suo contributo".
Su Camarda: "L'ho visto tranquillo. Quando vesti la maglia del Milan è sempre speciale, sia a Milanello e sia durante una trasferta europea".
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