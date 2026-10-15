Rúben Amorim, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di RB Salisburgo-Milan, partita della 2^ giornata della League Phase dell'Europa League 2026-2027 che si svolgerà alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Salisburgo-Milan, le parole di Amorim

"Qui è sempre speciale, i tifosi ci sostengono sia a San Siro sia fuori casa. Per noi è importante vincere, soprattutto per loro".

Sul modulo: "Mi piace che analizziate la difesa. Per me non conta tanto giocare a tre o a quattro, bisogna solo vincere la partita".

Su Tomori: "Non ho parlato con lui in particolare, ma è un giocatore esperto. Si sta allenando bene e oggi sarà pronto a dare il suo contributo".

Su Camarda: "L'ho visto tranquillo. Quando vesti la maglia del Milan è sempre speciale, sia a Milanello e sia durante una trasferta europea".