È terminato da pochi minuti, alla Red Bull Arena, il primo tempo di RB Salisburgo-Milan, partita valevole per la 2^ giornata della League Phase dell’Europa League 2026-2027. Il punteggio, al momento, recita un netto 0-2 in favore dei rossoneri guidati in panchina da Rúben Amorim, trascinati letteralmente dalla splendida doppietta di un superbo Alphadjo Cisse. Un Diavolo rigenerato dal punto di vista tecnico e tattico, che sta offrendo risposte immediate sul campo dopo le recenti critiche e il pareggio in campionato contro il Sassuolo.

RB Salisburgo-Milan: Cisse sblocca il match su assist di Hutchinson

La prima vera palla gol dell'incontro arriva all’8’: ottimo cross effettuato da Davide Bartesaghi dalla corsia sinistra a servire l’accorrente Adrien Rabiot nel cuore dell’area di rigore. La botta al volo di destro del centrocampista francese, indirizzata nello specchio, colpisce però sfortunatamente il compagno di squadra Francesco Camarda, e il pallone si spegne beffardamente sul fondo. Il Milan non si demoralizza, insiste e continua a farsi vedere con pericolosità dalle parti dell'estremo difensore del RB Salisburgo, prima con i tentativi dello stesso Alphadjo Cisse e successivamente con le accelerazioni di Omari Hutchinson.

Al 15’ il forcing rossonero si concretizza nel meritato vantaggio. Splendida azione corale sulla destra: Rabiot serve con i tempi giusti Hutchinson in profondità sulla fascia; l'ex Ipswich e Nottingham Forest pennella un preciso cross di destro che trova Cisse appostato benissimo in area di rigore. L'incornata a colpo sicuro del fantasista batte imparabilmente Christian Zawieschitzky per lo 0-1 del Milan.

Emozioni alla Red Bull Arena: gol annullato ai padroni di casa e raddoppio rossonero

Il Diavolo appare letteralmente scatenato. Appena un minuto dopo, al 16’, il portiere di casa deve superarsi per chiudere lo specchio a Ruben Loftus-Cheek lanciato a rete; sulla respinta corta si avventa Hutchinson il cui tiro a botta sicura viene salvato sulla linea di porta da un miracoloso intervento in scivolata di Kévin Boma. Al 23’ brivido per i ragazzi di Amorim: gli austriaci trovano la via del gol con Haris Tabaković, ma l’arbitro rumenoannulla prontamente su segnalazione dell'assistente poiché, sul cross dalla destra di Leandro Morgalla, la sfera aveva abbondantemente superato la linea di fondo campo.

I padroni di casa provano a salire di tono, approfittando di un fisiologico momento in cui il Milan rifiata in mezzo al campo. Al 25’ si registra una disattenzione in fase di uscita: Ardon Jashari non esce con la dovuta cattiveria su Bartosz Mazurek e la conclusione di destro dal limite del centrocampista polacco sibila vicinissima al palo destro di un Mike Maignan comunque apparso in traiettoria, destando qualche preoccupazione di troppo sulla panchina rossonera.

Cisse fa doppietta e tramortisce il RB Salisburgo: dominio Milan a fine primo tempo

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Ma quando la squadra di Rúben Amorim affonda la lama nella retroguardia austriaca fa malissimo. Alil Milan perviene infatti al gol del raddoppio: Rabiot sventaglia con precisione dalla destra trovando sul versante opposto l'accorrente Bartesaghi, autore di un ottimo inserimento in area; il traversone volante di sinistro del laterale italiano è un cioccolatino per Cisse, lasciato inspiegabilmente solo dai difensori centrali di Danny Röhl. Il tocco felpato di sinistro del talento dell’Under 21 supera per la seconda volta Zawieschitzky e mette in ghiaccio la frazione.Da quel momento in poi il Diavolo gestisce con assoluta maturità e totale personalità il doppio vantaggio, non rischiando praticamente nulla contro i tentativi confusi degli austriaci. In una Red Bull Arena tramortita dal gioco rossonero si sentono nitidamente soltanto i 1500 encomiabili tifosi giunti da Milano. Il direttore di gara concede un solo minuto di recupero nel quale non accade nulla di rilevante.: la squadra di Amorim dovrà continuare esattamente con questo piglio nella ripresa per portare a casa tre punti che, per quanto visto nei primi 45 minuti, sarebbero ampiamente meritati.