Risultati Europa League – Rennes-Milan 3-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino Rennes-Milan 3-2

Il Milan di Stefano Pioli gioca male e perde, 3-2, al 'Roazhon Park' contro il Rennes di Julien Stéphan. Una sconfitta che, per fortuna, non pregiudica il passaggio dei rossoneri agli ottavi di finale dell'Europa League 2023-2024 (sorteggio domani alle ore 12:00 a Nyon, Svizzera). Mattatore della serata, in casa dei bretoni, il centrocampista francese Benjamin Bourigeaud, autore di una tripletta.