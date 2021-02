Milan-Stella Rossa: ecco i convocati di Pioli | Europa League News

Milan-Stella Rossa, i convocati di Pioli per l’Europa League

Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA), tecnico rossonero, ha diramato l’elenco dei convocati per Milan-Stella Rossa. La gara, valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, è in programma questa sera, alle ore 21:00. Si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di San Siro, Milano, a porte chiuse. La gara di andata, disputatasi la scorsa settimana a Belgrado, è terminata 2-2.

Il Milan è giunto a quest’appuntamento avendo vinto il Gruppo H di Europa League, con 13 punti, davanti al Lille, secondo a quota 11. La Stella Rossa, allenata dall’ex centrocampista Dejan Stanković, visto nella Serie A italiana con le maglie di Lazio (1998-2004) e Inter (2004-2013), invece, è arrivata al secondo posto nel Gruppo L dietro il TSG Hoffenheim con 11 punti a fronte dei 16 dei tedeschi.

Milan-Stella Rossa sarà diretta dall’arbitro Jesús Gil Manzano. L’ultimo doppio confronto tra le due squadre risaliva alla stagione 2006-2007, nei turni preliminari di Champions League: doppia vittoria rossonera, 1-0 in Italia e 2-1 in Serbia. Al termine di quell’annata, il Diavolo vinse il trofeo ad Atene contro il Liverpool. Vediamo insieme, dunque, i convocati di mister Pioli per Milan-Stella Rossa di Europa League.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Gabbia, Theo Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Çalhanoğlu, Castillejo, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Ibrahimović, R. Leão, Rebić.

