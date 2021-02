Stella Rossa-Milan: niente pubblico al Marakana | Europa League News

Stella Rossa-Milan si giocherà senza spettatori

Stando a quanto riportato dall’ANSA, Stella Rossa-Milan si giocherà a porte chiuse. La dirigenza del club di Belgrado aveva chiesto al Presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, di dare la possibilità, al 30% della capienza dello ‘Stadion Rajko Mitic‘, meglio conosciuto come ‘Marakana‘, ad assistere al match. Ciò vale a dire la presenza di 15mila spettatori sugli spalti.

Il Paese ha prontamente rifiutato la richiesta della società. L’epidemiologo Predrag Kon ha dichiarato che la situazione del coronavirus a Belgrado è peggiorata. Dunque la gara di Europa League, valida per i sedicesimi di finale in programma domani alle ore 18:55, non vedrà la presenza dei tifosi allo stadio. Intervista a Calabria: aneddoti su Ibra, famiglia e PlayStation >>>