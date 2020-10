Il Milan di Pioli è ‘democratico’: spazio in campo e gol per tutti

Milan, che bella vittoria a Glasgow. Pioli gongola

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli, ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, continua a girare senza pause. E, sulla giostra rossonera, c’è spazio veramente per tutti. Chiunque voglia salire ed apportare il suo contributo alla causa milanista, è ben accetto.

Il Milan di Pioli, va ricordato, è stata la miglior squadra della Serie A negli ultimi tre mesi della scorsa stagione. In quest’annata, ha vinto 4 gare su 4 gare sia in Italia sia in Europa League, confermandosi in pieno. Il Milan di Pioli è una realtà ed i meriti vanno estesi: tra titolari e (presunte) riserve, la differenza si fa sempre meno netta.

La difesa, finora, è stato l’unico reparto a fare eccezione, ma per necessità. Simon Kjær ha giocato sempre, così come Matteo Gabbia, prima di doversi fermare per via della positività al coronavirus. Con Léo Duarte appena tornato ad allenarsi e Mateo Musacchio sulla via del recupero, fondamentale, negli ultimi due match, è stato il recupero di capitan Alessio Romagnoli.

Ieri, intanto, Pioli ha fatto riposare Davide Calabria e fatto debuttare in rossonero Diogo Dalot, terzino destro portoghese giunto in prestito dal Manchester United. In altri reparti, invece, il Milan ha abbondanza e Pioli, molto ‘democratico’, ne approfitta per far giocare tutti. Ieri, al ‘Celtic Park‘ di Glasgow, ha riposato all’inizio Ismaël Bennacer, che ha lasciato spazio a Sandro Tonali.

Il franco-algerino, ha commentato la ‘rosea‘, ha avuto tempo per rifiatare; il secondo per diventare il primo giocatore italiano nato negli anni 2000 a scendere in campo dal 1′ in una partita internazionale. Poi ha giocato anche Rade Krunić, che ha ripagato la scelta di Pioli di metterlo al posto dell’infortunato Hakan Çalhanoglu con un bel gol di testa.

Gli altri due gol rossoneri sono la controprova che, in casa Milan, c’è spazio sul campo e possibilità di andare a rete davvero per tutti. Hanno festeggiato, infatti, tanto Brahim Díaz, al suo secondo centro stagionale dopo quello in Crotone-Milan di campionato, quanto Jens Petter Hauge, esterno offensivo norvegese, appena alla sua seconda apparizione in rossonero.

In questo Milan di Pioli, anche quando è mancato il leader Zlatan Ibrahimović ed ora che mancano sia Ante Rebić sia lo stesso Çalhanoglu, non si sentono le assenze. Tutti fanno il loro lavoro al massimo delle possibilità. Così come successo anche con Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Già 10 i marcatori diversi del Milan tra Serie A ed Europa League: una vera democrazia partecipata.