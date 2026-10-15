In vista della sfida europea di oggi, il giornalista invita a non giudicare il giovane centravanti da una sola prestazione, lasciandogli il tempo di crescere

Redazione PM
- Milano
Probabili formazioni Salisburgo-Milan: Amorim prepara un grande turnover | Video e screen Gazzetta.it

Probabili formazioni Salisburgo-Milan: Amorim prepara un grande turnover | Video

Il Milan si prepara ad affrontare il Salisburgo in Europa League con una novitÃ  importante in attacco: Francesco Camarda dovrebbe partire dal primo minuto. Per il giovane centravanti rossonero si tratta di un'occasione significativa per mettersi in mostra e dimostrare di poter trovare spazio anche in prima squadra. Una possibilitÃ  che, secondo Carlo Pellegatti, dovrÃ  essere accompagnata dalla giusta dose di pazienza.

Il giornalista, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha commentato la scelta di RÃºben Amorim di puntare sul classe 2008, lanciando un messaggio chiaro a chi si aspetta risposte immediate dal giovane attaccante. La prestazione contro gli austriaci sarÃ  importante, ma non potrÃ  rappresentare un giudizio definitivo sulle sue qualitÃ .

Francesco Camarda (attaccante AC Milan), qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello

Milan, Pellegatti avverte: serve pazienza con il 2008

«Sono contento innanzitutto che debutti Camarda. Vediamo. Ma non Ã¨ che, se poi non andrÃ  benissimo, lo bocciamo domaniÂ», ha dichiarato Pellegatti, sottolineando come il centravanti debba ancora acquisire esperienza e trovare continuitÃ  nel calcio dei grandi.

Il riferimento Ã¨ soprattutto alla necessitÃ  di non trasformare una singola partita in un esame senza appello. Camarda ha appena 18 anni e si trova in una fase delicata del proprio percorso: il passaggio dal settore giovanile al calcio professionistico richiede tempo, occasioni e la possibilitÃ  di commettere errori senza essere immediatamente etichettati.

L'esordio dal primo minuto rappresenta quindi un'opportunitÃ  importante, ma anche una responsabilitÃ . Il giovane attaccante sarÃ  chiamato a confrontarsi con una partita europea, in un contesto nel quale intensitÃ  e pressione possono incidere sulle prestazioni dei giocatori meno esperti.

Cisse e Hutchinson possono aiutarlo

Pellegatti ha evidenziato anche un altro aspetto della possibile formazione rossonera: la presenza di altri giovani offensivi al fianco di Camarda.

«Intanto sono fiducioso che di fianco a Camarda ci siano Alphadjo Cisse, Omari Hutchinson, che sono giocatori giovani, propositivi e potrebbe essere un Milan sorprendenteÂ», ha aggiunto il giornalista.

L'eventuale presenza contemporanea dei tre potrebbe dare al Milan caratteristiche differenti rispetto a una formazione piÃ¹ esperta. Energia, intraprendenza e voglia di mettersi in mostra potrebbero diventare risorse importanti, soprattutto se i rossoneri riuscissero a trovare rapidamente intesa e fluiditÃ  nella manovra.

Resta naturalmente da verificare come Amorim deciderÃ  di distribuire i compiti offensivi e quanto spazio riusciranno a trovare i giovani nel corso della gara. La partita contro il Salisburgo offrirÃ  indicazioni utili anche in vista delle prossime scelte dell'allenatore.

Camarda, un'occasione da sfruttare senza eccessive pressioni

Per il Milan, la gestione di Camarda rappresenta una questione importante anche in prospettiva. Il club ha scelto di mantenerlo in prima squadra, affidandogli il ruolo di alternativa a GonÃ§alo Ramos, e adesso deve accompagnarne la crescita attraverso opportunitÃ  concrete. La sfida europea potrebbe essere un primo passaggio significativo in questo percorso, ma sarebbe sbagliato aspettarsi che il giovane centravanti risolva immediatamente i problemi offensivi della squadra. Le sue qualitÃ  dovranno essere valutate nel tempo, considerando il minutaggio, il contesto tattico e il livello di difficoltÃ  degli avversari.

Il messaggio di Pellegatti Ã¨ dunque rivolto a tutto l'ambiente rossonero: sostenere Camarda significa concedergli la possibilitÃ  di crescere senza pretendere che sia giÃ  un attaccante completo. Contro il Salisburgo avrÃ  l'occasione di iniziare a dimostrare il proprio valore. Il risultato della singola prestazione, perÃ², non dovrÃ  cancellare la prospettiva piÃ¹ ampia del suo percorso.

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