Inter-Milan, i convocati di Pioli per il derby | Coppa Italia News

Inter-Milan, l’elenco dei convocati di Pioli

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI A ‘MILAN TV’), tecnico rossonero, ha diramato da pochi minuti la lista dei convocati per Inter-Milan.

La gara, come noto, è in programma alle ore 20:45 di stasera, martedì 26 gennaio, allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro-Milano, e sarà valida per i quarti di finale in gara secca della Coppa Italia 2020-2021.

Il Milan di Pioli arriva all’appuntamento dopo aver eliminato, nel turno precedente, il Torino per 5-4 dopo i calci di rigore. L’Inter di Antonio Conte, invece, ha vinto per 1-2, dopo i tempi supplementari, in casa della Fiorentina.

Inter-Milan, derby di Milano che sarà diretto dall’arbitro Paolo Valeri della sezione A.I.A. di Roma 2, in questa stagione si è già giocato in Serie A: in quell’occasione, vinsero i rossoneri, 1-2, con la doppietta di Zlatan Ibrahimović. Gol di Romelu Lukaku per i nerazzurri.

Il Milan si presenta alla stracittadina privo di Matteo Gabbia e Ismaël Bennacer, infortunati, Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, squalificato e Hakan Çalhanoğlu, alle prese con il coronavirus.

C’era, invece, attesa per capire se gli acciaccati Pierre Kalulu, Sandro Tonali e Mario Mandžukić, invece, sarebbero stati convocati per la partita odierna. Leggiamo, dunque, l’elenco dei calciatori a disposizione di Pioli per Inter-Milan di stasera.

Inter-Milan, i convocati di Pioli per il match di ‘San Siro’!

PORTIERI: A. Donnarumma, Jungdal, Tătărușanu;

DIFENSORI: Calabria, Dalot, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández, Tomori;

CENTROCAMPISTI: Brahim Díaz, Castillejo, Hauge, Kessié, Krunić, Meïte, Saelemaekers;

ATTACCANTI: Ibrahimović, R. Leão, D. Maldini, Rebić.

Calciomercato Milan: l’attaccante del futuro può arrivare dalla Francia. Vai alla news >>>