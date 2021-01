Mercato Milan – L’attaccante del futuro può arrivare dalla Francia

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stando a quanto riportato dal quotidiano francese ‘France Football’, il Milan sarebbe molto interessato a Boulaye Dia del Reims. Classe 1996, punta centrale molto fisica alta 180 centimetri. Dia è seguito non solo dai rossoneri, ma anche dal Napoli e dal West Ham.

Secondo il portale francese gli “Hammers” hanno presentato un’offerta ufficiale per il francese, ritenuta troppo bassa dal Reims: il club di Ligue1 non vuole scendere sotto i 15 milioni di euro. France Football inoltre aggiunge che Milan e Napoli hanno avuto un incontro con l’entourage dell’attaccante, senza però formulare nessun offerta. Il club rossonero, dunque, così come quello partenopeo tengono d’occhio il ragazzo franco-senegalese che in questa stagione ha segnato la bellezza di 12 reti in 19 gare di campionato.

Numeri importanti che hanno per forza di cose attirato le attenzioni di diversi club europei. Il Milan in estate sarà di fronte ad un importante crocevia, dal momento che ancora non si conosce il futuro di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza ma lui stesso ha dichiarato che dipenderà da Maldini e non da lui, e quello di Mario Mandzukic, legato all’approdo dei rossoneri nei primi quattro posti in classifica. Vedremo, quindi, se nei prossimi mesi questi primi tentativi da parte della dirigenza rossonera si concretizzeranno in una possibile trattativa, oppure si virerà su altri obiettivi.

