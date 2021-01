Inter-Milan, arbitra Valeri di Roma | Coppa Italia News

Derby Inter-Milan, tocca al fischietto romano Valeri

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Sarà Paolo Valeri, classe 1978, della sezione A.I.A. di Roma 2, a dirigere domani sera il derby Inter-Milan. La gara, in programma alle ore 20:45 a ‘San Siro‘, sarà valida per i quarti di finale, in partita secca, della Coppa Italia 2020-2021.

Questa la squadra arbitrale al completo. Oltre al direttore di gara Valeri, gli assistenti Stefano Del Giovane e Valerio Colarossi. Il quarto uomo sarà Daniele Chiffi. Al V.A.R. ci sarà Luca Banti mentre all'A.V.A.R. toccherà a Giacomo Paganessi.