0-0 dell'Inter di Cristian Chivu a Como nella semifinale di andata di Coppa Italia, ma Luis Henrique e Carlos Augusto pensano già al derby contro il Milan: ecco le loro dichiarazioni post-partita a 'SportMediaset' sulla stracittadina meneghina
Ieri sera, allo stadio 'Sinigaglia', pareggio a reti bianche, 0-0, tra il Como di Cesc Fàbregas e l'Inter di Cristian Chivu nella semifinale di andata della Coppa Italia 2025-2026. Una partita scialba, bloccata, con poche occasioni da gol da entrambe le parti, in cui i nerazzurri - in emergenza - hanno preferito risparmiare forze ed energie per il derby.
Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, si disputerà infatti Milan-Inter, il Derby della Madonnina, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro: una gara in cui i rossoneri di Massimiliano Allegri, vincendo, avrebbero l'opportunità di tornare a 7 punti di distanza dai cugini, riaprendo il campionato. In caso, però, di vittoria interista, il divario diventerebbe di 13 punti e lo Scudetto, di fatto, sarebbe praticamente assegnato a Lautaro Martínez e compagni.