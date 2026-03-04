Al termine di Como-Inter hanno parlato, anche, di derby Luis Henrique e Carlos Augusto a 'SportMediaset'. "Andiamo forte, convinti di vincere e di fare tutto per vincere", ha evidenziato l'ex esterno dell'Olympique Marsiglia. "Rafael Leão ha detto che è da vita o morte? Giusto così, è un derby, è importante per entrambe le squadre ma non sono uno che parla tanto. Dobbiamo essere concentrati sulla nostra squadra, vediamo come finirà", ha invece evidenziato l'ex Monza.