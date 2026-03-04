Pianeta Milan
0-0 dell'Inter di Cristian Chivu a Como nella semifinale di andata di Coppa Italia, ma Luis Henrique e Carlos Augusto pensano già al derby contro il Milan: ecco le loro dichiarazioni post-partita a 'SportMediaset' sulla stracittadina meneghina
Ieri sera, allo stadio 'Sinigaglia', pareggio a reti bianche, 0-0, tra il Como di Cesc Fàbregas e l'Inter di Cristian Chivu nella semifinale di andata della Coppa Italia 2025-2026. Una partita scialba, bloccata, con poche occasioni da gol da entrambe le parti, in cui i nerazzurri - in emergenza - hanno preferito risparmiare forze ed energie per il derby.

Domenica 8 marzo, alle ore 20:45, si disputerà infatti Milan-Inter, il Derby della Madonnina, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro: una gara in cui i rossoneri di Massimiliano Allegri, vincendo, avrebbero l'opportunità di tornare a 7 punti di distanza dai cugini, riaprendo il campionato. In caso, però, di vittoria interista, il divario diventerebbe di 13 punti e lo Scudetto, di fatto, sarebbe praticamente assegnato a Lautaro Martínez e compagni.

Al termine di Como-Inter hanno parlato, anche, di derby Luis Henrique e Carlos Augusto a 'SportMediaset'. "Andiamo forte, convinti di vincere e di fare tutto per vincere", ha evidenziato l'ex esterno dell'Olympique Marsiglia. "Rafael Leão ha detto che è da vita o morte? Giusto così, è un derby, è importante per entrambe le squadre ma non sono uno che parla tanto. Dobbiamo essere concentrati sulla nostra squadra, vediamo come finirà", ha invece evidenziato l'ex Monza.

