Sabatini: 'Buon secondo tempo del Milan. Sgonfiati dopo l'errore di Leao'

Dopo le ultime due vittorie in campionato contro Inter e Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri rallenta nel 'rematch' della sfida di sabato scorso. Dopo l'1-0 rossonero grazie al gol di Leao, arrivato nella partita valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26, la squadra di Maurizio Sarri si prende una pesante rivincita, soprattutto per come è finita in campionato. Allo 'Stadio Olimpico' di Roma, la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan termina 1-0 in favore dei padroni di casa, bravi a sfruttare con Zaccagni una disattenzione milanista sugli sviluppi di un calcio d'angolo.