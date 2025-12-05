Sabatini: 'Buon secondo tempo del Milan. Sgonfiati dopo l'errore di Leao'

Pianeta Milan
LAZIO-MILAN

Lazio-Milan, Sabatini: “Buon secondo tempo dei rossoneri. Dopo l’errore di Leao si sono sgonfiati…”

Al termine di Lazio-Milan, ottavi di Coppa Italia, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della partita dei rossoneri ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole
Dopo le ultime due vittorie in campionato contro Inter e Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri rallenta nel 'rematch' della sfida di sabato scorso. Dopo l'1-0 rossonero grazie al gol di Leao, arrivato nella partita valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26, la squadra di Maurizio Sarri si prende una pesante rivincita, soprattutto per come è finita in campionato. Allo 'Stadio Olimpico' di Roma, la sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan termina 1-0 in favore dei padroni di casa, bravi a sfruttare con Zaccagni una disattenzione milanista sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Partita dei rossoneri piuttosto deludente, considerando anche le diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Una su tutte, quella clamorosamente sbagliata da Rafa Leao a inizio secondo tempo. Della partita del Diavolo, calata dopo questo errore del portoghese, ha parlato il giornalista Sandro Sabatini nel post-partita di Mediaset. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Jashari: quando basta un filtrante. I segnali per Allegri e il Milan ci sono>>>

"Il Milan ha giocato un buon secondo tempo. Poi c’è quell'episodio di Leao, sullo 0-0, che avrebbe orientato la partita: un errore al culmine di un’azione ben manovrata. Dopo questo errore il Milan si è un pochino sgonfiato".

