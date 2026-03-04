Pianeta Milan
Inter, Chivu: “Derby? Faremo la conta di quelli che siamo ma ci arriveremo pronti”. E su Lautaro …

L'Inter di Cristian Chivu ha pareggiato 0-0, la semifinale di andata della Coppa Italia 2025-2026 allo stadio 'Sinigaglia' contro il Como di Cesc Fàbregas. Ma l'attenzione, in casa nerazzurra, è tutta rivolta al derby contro il Milan di domenica...
Scialbo pareggio, 0-0, tra il Como di Cesc Fàbregas e l'Inter di Cristian Chivu nella semifinale di andata della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Sinigaglia'. Al termine del match, Chivu ha parlato a 'SportMediaset', analizzando quanto ha visto nella partita dei suoi ragazzi.

Coppa Italia, Como-Inter 0-0: il commento di Chivu anche in chiave derby

"Avevamo alcune emergenza, ho dovuto fare qualche cambio e per la prima volta ho messo due trequartisti sotto punta. Siamo stati un po' in ritardo sul quinto, in difficoltà contro due attaccanti che attaccanti non erano, negli spazi: siamo stati bravi a capire cosa c'era da fare. Ma per l'impegno e il poco tempo avuto per prepararci sono soddisfatto".

"Merito dei ragazzi che hanno capito in fretta mettendosi a disposizione e dando il massimo, sapendo che andava accettato il possesso del Como - ha proseguito Chivu dopo il match -. Avevamo Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito come unici attaccanti disponibili, quindi gli ho fatto fare un po' e un po'. Lautaro Martínez mancherà ancora. Dobbiamo fare di necessità virtù. Ma non è stata una partita da Inter e nemmeno bella da vedere".

Dopo una stoccata ("Troppi complimenti, comunque. Io sono più abituato alle critiche ..."), Chivu ha introdotto il derby di Milano, che si disputerà domenica sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro il Milan di Massimiliano Allegri. "Questa è stata una partita di attesa, sia nostra che loro, perché il Como difendeva a 5. Non è stata bella, ho visto pochi spunti. Siamo stati bravi ma oggi non era semplice, per la prima volta abbiamo messo due trequarti improvvisati e un doppio play. Per il derby ci sono 4 giorni di preparazione: faremo la conta di quelli che siamo ma ci arriveremo pronti".

