"Merito dei ragazzi che hanno capito in fretta mettendosi a disposizione e dando il massimo, sapendo che andava accettato il possesso del Como - ha proseguito Chivu dopo il match -. Avevamo Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito come unici attaccanti disponibili, quindi gli ho fatto fare un po' e un po'. Lautaro Martínez mancherà ancora . Dobbiamo fare di necessità virtù. Ma non è stata una partita da Inter e nemmeno bella da vedere".

Dopo una stoccata ("Troppi complimenti, comunque. Io sono più abituato alle critiche ..."), Chivu ha introdotto il derby di Milano, che si disputerà domenica sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro il Milan di Massimiliano Allegri. "Questa è stata una partita di attesa, sia nostra che loro, perché il Como difendeva a 5. Non è stata bella, ho visto pochi spunti. Siamo stati bravi ma oggi non era semplice, per la prima volta abbiamo messo due trequarti improvvisati e un doppio play. Per il derby ci sono 4 giorni di preparazione: faremo la conta di quelli che siamo ma ci arriveremo pronti".