Risultati UCL – Chelsea-Milan 3-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino Chelsea-Milan 3-0 - Pesante sconfitta del Milan sul campo del Chelsea. Netta, però, sia nel risultato sia nel gioco. I rossoneri non sono mai stati praticamente in partita a 'Stamford Bridge', eccezion fatta per i primi minuti ad inizio gara. Nel primo tempo, 'Blues' avanti al 24' grazie ad un gol di Wesley Fofana, poi uscito per infortunio.