Milan-Liverpool 1-2, Pioli: “Presi due gol per errori nostri. Dispiace uscire”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' al termine di Milan-Liverpool, 6° turno del Gruppo B di Champions League

Sul rigore e sulla partita: "L'arbitro ha giudicato così. Ci dispiace tanto uscire dall’Europa. Sapevamo delle difficoltà della gara di questa sera. Serviva più ritmo e qualità, peccato non esserci riusciti. Non abbiamo mosso la palla velocemente, i movimenti non sono stati giusti. Il ritmo si dà muovendo il pallone velocemente e stasera non ci siamo riusciti"