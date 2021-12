Milan-Liverpool, Klopp: “I rossoneri sono la miglior squadra d’Italia”

Jürgen Klopp, allenatore dei 'Reds', ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Liverpool, 6° turno del Gruppo B di Champions League

Jürgen Klopp, allenatore dei 'Reds', ha parlato ai microfoni di 'Sky' al termine di Milan-Liverpool, partita della 6^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: La prima volta è stata eccezionale: un altro stadio nel quale abbiamo vinto (ride, ndr). A parte questo, l'avevo visto solo in televisione, ma non avevo idea che il colpo d'occhio fosse così. Il campo poteva essere migliore, ma l'atmosfera era eccezionale. Sembrava impossibile potessimo vincere sei partite in questo gruppo, e invece ce l'abbiamo fatta. La gara d'andata era stata molto dura, oggi siamo stati paradossalmente più maturi, nonostante i molti giovani in campo. Il Milan ha comunque giocato un buon calcio: sono la miglior squadra d'Italia, sono usciti dalle coppe solo per la qualità delle avversarie". Ecco i gol e le azioni salienti di Milan-Liverpool di ieri sera.