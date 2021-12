Milan-Liverpool 1-1, gol di Fikayo Tomori e pareggio di Salah

Cambia due volte in pochi minuti il punteggio a San Siro in Milan-Liverpool: prima Fikayo Tomori, poi pareggia Salah.

Si sta giocando Milan-Liverpool e il punteggio è cambiato due volte a San Siro nel giro di sette minuti. Al 29' è arrivato il gol del vantaggio rossonero con Fikayo Tomori, che ha sfruttato al meglio un corner. Tiro dalla bandierina sul primo palo, spizzato, respinge Alisson e si fionda il difensore a insaccare il gol del vantaggio milanista. Dura poco però, perché al 36' è arrivato il pareggio inglese con Mohamed Salah, anche lui in ribattuta. Tiro respinto da Mike Maignan e l'attaccante arriva alle spalle dei difensori e li anticipa, mandando in porta. Segui live il match in corso >>>