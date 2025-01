Yunus Musah , centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' alla vigilia di Milan-Girona , partita della 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 . Tanti i temi toccati dal duttile statunitense, dall'avversario al suo momento in rossonero. Ecco, dunque, le dichiarazioni dello statunitense.

Sull'umore della squadra dopo la sconfitta di Torino: "La squadra è molto arrabbiata per non avere fatto del nostro meglio. Vogliamo reagire subito e abbiamo la possibilità domani di continuare il buon percorso in Champions League".